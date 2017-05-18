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Сьогодні у Каннах покажуть фільм про Донбас

18 травня в 20:11
Фільм знятий в Україні і розповідає про волонтерів.
"Иней"
У Каннах покажуть "Іній"
ТСН
Сьогодні на кінофестивалі в Каннах покажуть фільм "Іній", який розповідає про події в Донбасі, передає "УНІАН".

Фільм був відібраний для участі в "Двотижневику режисерів", який проводиться в рамках 70-го Каннського міжнародного кінофестивалю. "Іній" був знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського кіноцентру, телеканалу АРТЕ (Франція) і Польського Кіноінституту. Одну з ролей у фільмі виконала Ванесса Параді.
 
За сюжетом, волонтери везуть бійцям АТО допомогу і потрапляють в зону бойових дій. Зйомки фільму проходили в районах, наближених до зони проведення АТО.
 
Місцеве населення і військові сприяли знімального процесу, наповнюючи картину справжньої правдою прифронтовій життя.
 
"Двотижневик режисерів" є незалежною секцією, яка проводиться паралельно з головним конкурсом Каннського кінофестивалю.

 
 
18 травня у французьких Каннах відкрився ювілейний 70-й кінофестиваль
 
За матеріалами: УНІАН
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Теги кіно фільм Канів іній АТО режисер Україна волонтери Донбас Правий картина
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