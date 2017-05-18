Сьогодні у Каннах покажуть фільм про Донбас

Фільм був відібраний для участі в "Двотижневику режисерів", який проводиться в рамках 70-го Каннського міжнародного кінофестивалю. "Іній" був знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського кіноцентру, телеканалу АРТЕ (Франція) і Польського Кіноінституту. Одну з ролей у фільмі виконала Ванесса Параді.
За сюжетом, волонтери везуть бійцям АТО допомогу і потрапляють в зону бойових дій. Зйомки фільму проходили в районах, наближених до зони проведення АТО.
Місцеве населення і військові сприяли знімального процесу, наповнюючи картину справжньої правдою прифронтовій життя.
"Двотижневик режисерів" є незалежною секцією, яка проводиться паралельно з головним конкурсом Каннського кінофестивалю.
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