Сьогодні у Каннах покажуть фільм про Донбас

У Каннах покажуть "Іній" ТСН

Сьогодні на кінофестивалі в Каннах покажуть фільм "Іній", який розповідає про події в Донбасі, передає " УНІАН ".

Фільм був відібраний для участі в "Двотижневику режисерів", який проводиться в рамках 70-го Каннського міжнародного кінофестивалю. "Іній" був знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського кіноцентру, телеканалу АРТЕ (Франція) і Польського Кіноінституту. Одну з ролей у фільмі виконала Ванесса Параді.



За сюжетом, волонтери везуть бійцям АТО допомогу і потрапляють в зону бойових дій. Зйомки фільму проходили в районах, наближених до зони проведення АТО.



Місцеве населення і військові сприяли знімального процесу, наповнюючи картину справжньої правдою прифронтовій життя.



"Двотижневик режисерів" є незалежною секцією, яка проводиться паралельно з головним конкурсом Каннського кінофестивалю.