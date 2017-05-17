"Сміх. Страх. Сила": у Києві відкривається "Книжковий арсенал"

Фестиваль триватиме с 17 по 21 травня.

"Книжковий арсенал" відбудеться з 17 по 21 травня artarsenal.in.ua

17 травня у Києві на території "Мистецького Арсеналу" відкривається 7-й Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" , заходи в рамках якого будуть об'єднані фокус-темою "Сміх. Страх. Сила".

"Формулюючи назву фокус-теми фестивалю, яка, до речі, запроваджена цього року вперше, свідомо закладали в неї кілька рівнів прочитань, які мали би вийти за межі суто літературні. З одного боку, ці поняття не ідентичні, але все ж взаємопов'язані. Сміх — це та сила, яка допомагає нам долати різні складні ситуації й стани, а отже, дуже часто — і страх",- розповіла DT.UA кураторка проекту Тетяна Терен.

Важливим приводом саме для цьогорічної фокус-теми стало 175-річчя з часу виходу повного видання "Енеїди" Котляревського. З нею пов'язано кілька знакових проектів. Спеціально для "Книжкового Арсеналу" Юрій Андрухович та агенція "Арт-поле" підготували мультимедійний колаж з елементами лекції, концерту та банкету "Безкінечна подорож, або Енеїда". Також харківський театр-студія "Арабески" відновив виставу "Енеїда", яку вони поставили 20 років тому і яка в той час стала дійсно театральною сенсацією.

Однією з особливих подій культурної програми стане дискусія "Сміх у часи криз", відбудеться також вечір іронічних поетів "Піонери вільного гумору". Окремий блок важливих подій у рамках фокус-теми підготували куратори візуальної програми Павло Гудімов і Діана Клочко, зокрема, виставки "Енеїда Базилевича", "Один кілометр "Перця" та "Оноре Дом'є — батько французької карикатури".

Детальніше про подію читайте у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".