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Серію фільмів "Оселя зла" перезапустять

22 травня в 09:28

Крім того, що перезапуск знаходиться в роботі, більше нічого не відомо.

Обитель зла
«Оселя зла» перезнімуть, але вже без Йовович
Кинопоиск
Продюсер Мартін Мосзкауикс з німецької кінокомпанії Constantin Film підтвердив, що запущено виробництво перезапуску франшизи "Оселя зла", повідомляє Variety.

Подробиць проекту поки невідомо, як і режисера, а також виконавців головних ролей. Попередній режисер франшизи Пол Андерсон в даний момент працює над іншою кіноадаптацією гри Capcom — Monster Hunter. ЗМІ припускають, що Андерсон не буде задіяний у перезапуску "Оселі зла", у зв'язку з чим до своєї ролі не повернеться і Мілла Йовович, яка зіграла головну героїню в усіх шести фільмах.

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Права на кіноадаптацію хоррора Capcom належать Constantin Film. У сукупності шість випущених фільмів принесли студії 1,2 мільярда доларів, а заключна частина з підзаголовком "Остання глава" при бюджеті 40 мільйонів заробила в світовому прокаті 312 мільйонів доларів.

За матеріалами: DTF
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Теги фільм кіно режисер андерсон
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