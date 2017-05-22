Серію фільмів "Оселя зла" перезапустять

Крім того, що перезапуск знаходиться в роботі, більше нічого не відомо.

«Оселя зла» перезнімуть, але вже без Йовович Кинопоиск

Продюсер Мартін Мосзкауикс з німецької кінокомпанії Constantin Film підтвердив, що запущено виробництво перезапуску франшизи " Оселя зла ", повідомляє Variety

Подробиць проекту поки невідомо, як і режисера, а також виконавців головних ролей. Попередній режисер франшизи Пол Андерсон в даний момент працює над іншою кіноадаптацією гри Capcom — Monster Hunter. ЗМІ припускають, що Андерсон не буде задіяний у перезапуску "Оселі зла", у зв'язку з чим до своєї ролі не повернеться і Мілла Йовович, яка зіграла головну героїню в усіх шести фільмах.

Права на кіноадаптацію хоррора Capcom належать Constantin Film. У сукупності шість випущених фільмів принесли студії 1,2 мільярда доларів, а заключна частина з підзаголовком "Остання глава" при бюджеті 40 мільйонів заробила в світовому прокаті 312 мільйонів доларів.