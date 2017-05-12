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Серіал "Американські боги" продовжили ще на сезон

12 травня в 14:29

На даний момент вийшло всього три епізоди першого сезону серіалу.

американские боги
"Американські боги" продовжені на другий сезон
Кинопоиск
Телеканал Starz прийняв рішення продовжити серіал "Американські боги", прем'єра якого відбулася 30 квітня, на другий сезон, повідомляє Deadline.

Імовірно, прем'єра другого сезону відбудеться в середині наступного року. На даний момент невідомо, скільки епізодів увійде в новий сезон, але їх буде мінімум вісім, як у першому сезоні шоу.

Головний герой історії — Тінь Мун (Ріки Віттл), колишній в'язень. Одного разу він зустрічає загадкового Містера Середу (Іен Макшейн) і виявляється в самому центрі війни між Старими Богами з традиційної міфології і Новими богами медіа і технологій.

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Раніше повідомлялося про те, що канал CBS зайнявся розробкою серіалу, головним героєм якого стане доктор Шелдон Купер.

За матеріалами: DT.UA
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Теги серіал сезон
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