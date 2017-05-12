Серіал "Американські боги" продовжили ще на сезон

На даний момент вийшло всього три епізоди першого сезону серіалу.
Імовірно, прем'єра другого сезону відбудеться в середині наступного року. На даний момент невідомо, скільки епізодів увійде в новий сезон, але їх буде мінімум вісім, як у першому сезоні шоу.
Головний герой історії — Тінь Мун (Ріки Віттл), колишній в'язень. Одного разу він зустрічає загадкового Містера Середу (Іен Макшейн) і виявляється в самому центрі війни між Старими Богами з традиційної міфології і Новими богами медіа і технологій.
Раніше повідомлялося про те, що канал CBS зайнявся розробкою серіалу, головним героєм якого стане доктор Шелдон Купер.DT.UA