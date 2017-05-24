Російську актрису Яковлєву не пустили в Україну

Яковлєву не пустили в країну прямо в поїзді

Російську актрису Олену Яковлєву не пустили на територію України і заборонили їй в'їзд до країни терміном на 3 роки, повідомляє УНІАН з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна.

"Сьогодні під час паспортного контролю пасажирів, які слідували потягом з Російської Федерації, була виявлена ​​громадянка Російської Федерації Яковлєва, щодо якої була інформація про те, що вона відвідувала окупований півострів (Крим) всупереч українському законодавству через тимчасово закриті пункти пропуску", - сказав він.



Він також повідомив, що ще двом особам, які їхали разом з Яковлєвої, було відмовлено в перетині кордону, але без заборони в'їзду, "оскільки по ним не було переконливої ​​інформації про те, що вони дійсно відвідували окуповану територію".