Російську актрису Яковлєву не пустили в Україну

"Сьогодні під час паспортного контролю пасажирів, які слідували потягом з Російської Федерації, була виявлена громадянка Російської Федерації Яковлєва, щодо якої була інформація про те, що вона відвідувала окупований півострів (Крим) всупереч українському законодавству через тимчасово закриті пункти пропуску", - сказав він.
Він також повідомив, що ще двом особам, які їхали разом з Яковлєвої, було відмовлено в перетині кордону, але без заборони в'їзду, "оскільки по ним не було переконливої інформації про те, що вони дійсно відвідували окуповану територію".
Актрисі Лоліті Мілявської заборонили в'їзд в Україну протягом трьох років за поїздки в окупованій російською армією Крим.
У квітні Лоліта Мілявська була помічена серед пасажирів поїзда "Москва-Київ", який зупинився в пункті пропуску "Конотоп" для проведення процедури оформлення пасажирів. Співачку зняли з поїзда і відправили назад в Росію.