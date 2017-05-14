Португалія перемогла на "Євробаченні 2017"

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Україну представляв гурт O.Torvald з піснею Time.

Сальвадор Собрал переміг на "Євробаченні"

O.Torvald

У Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017" , Україну на якому представляв гуртз піснею Time.

У фіналі конкурсу виступали представники 26 країн: Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Австрії, Вірменії, Нідерландів, Молдови, Угорщини, Італії, Данії, Португалії, Азербайджану, Хорватії, Австралії, Греції, Іспанії, Норвегії, Великобританії, Кіпру, Румунії, Німеччини, України, Бельгії, Швеції, Болгарії та Франції.

За результатами голосування глядачів і національних журі країн-учасниць конкурсу переможцем "Євробачення" цього року став представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів. На другому місці розмістився представник Болгарії (Крістіан Костов, 615 балів), а на третьому - Молдови (SunStroke Project, 374 бали).

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.