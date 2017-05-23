Режисер "Месників" дозніме "Лігу справедливості" замість Зака Снайдера

Зак Снайдер і його дружина Дебора покинули проект через сімейної трагедії.

Зак Снайдер пішов з «Ліги справедливості», фільм дозніме Джосс Уідон Кинопоиск

Режисер Зак Снайдер ("Людина зі сталі", "Бетмен проти Супермена") покинув режисерське крісло нового фільму з всесвіту DC Comics " Ліги справедливості ". Причиною такого рішення стала загибель доньки

Місце Снайдера займе Джосс Уідон, відомий роботою над "Месниками". Відон перейшов з Marvel в DC, щоб зняти окремий фільм про Бетгьорл. Тепер режисерові належить перезняки деякі епізоди і здійснити постпродакшн картини.

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Фільм "Ліга справедливості" розповість про команду супергероїв, яких зібрали Бетмен і Супермен. Об'єднавшись і забувши про розбіжності, героям доведеться зіткнутися лицем до лиця зі страшною загрозою в особі могутнього правителя планети Апоколіпс — Дарксайду, чия міць здатна звернути в прах не тільки Землю, але і всю галактику.

Ролі у фільмі виконають Галь Гадот, Джаред Літо, Генрі Кавілл, Джейсон Момоа, Ембер Херд

Бен Аффлек, Емі Адамс, Джессі Айзенберг, Езра Міллер, Кірсі Клемонс та інші.