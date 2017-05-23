Режисер "Месників" дозніме "Лігу справедливості" замість Зака Снайдера

Зак Снайдер і його дружина Дебора покинули проект через сімейної трагедії.
Місце Снайдера займе Джосс Уідон, відомий роботою над "Месниками". Відон перейшов з Marvel в DC, щоб зняти окремий фільм про Бетгьорл. Тепер режисерові належить перезняки деякі епізоди і здійснити постпродакшн картини.
Фільм "Ліга справедливості" розповість про команду супергероїв, яких зібрали Бетмен і Супермен. Об'єднавшись і забувши про розбіжності, героям доведеться зіткнутися лицем до лиця зі страшною загрозою в особі могутнього правителя планети Апоколіпс — Дарксайду, чия міць здатна звернути в прах не тільки Землю, але і всю галактику.
Ролі у фільмі виконають Галь Гадот, Джаред Літо, Генрі Кавілл, Джейсон Момоа, Ембер Херд
Бен Аффлек, Емі Адамс, Джессі Айзенберг, Езра Міллер, Кірсі Клемонс та інші.
DT.UA