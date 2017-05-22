Президент присудив премію "Українська книжка року"

Указ підписано на підставі рішення Комітету зі щорічної премії президента України "Українська книжка року".
У номінації "За видатні досягнення у галузі художньої літератури" премію отримали книжки Мирослава Дочинця "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад" (видавництво "Карпатська вежа").
У номінації "За вагомий внесок у розвиток українознавства" премію отримала книжка Володимира Корнійчука "Марія Заньковецька" (видавництво "Криниця").
У номінації "За сприяння у вихованні підростаючого покоління" премію отримала книжка Тетяни Стус "Їжак Вільгельм" (видавництво "Віват").
Авторам і видавництвам даних книг присвоєно звання лауреата премії президента "Українська книжка року".
У гродуні 2016 року "ВВС Україна" оголосила переможців премії Книга року ВВС-2016. Книгою року-2016 став роман "Забуття" Тані Малярчук, а переможцем у номінації Дитяча книга року ВВС-2016 обрано книгу Галини Ткачук "Тринадцять історій у темряві".DT.UA