Президент присудив премію "Українська книжка року"

Указ підписано на підставі рішення Комітету зі щорічної премії президента України "Українська книжка року".

Сталі відомі лауреати премії "Українська книжка року" Сайт президента України

Президент Україниприсудив щорічну премію "Українська книжка року".

У номінації "За видатні досягнення у галузі художньої літератури" премію отримали книжки Мирослава Дочинця "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад" (видавництво "Карпатська вежа").

У номінації "За вагомий внесок у розвиток українознавства" премію отримала книжка Володимира Корнійчука "Марія Заньковецька" (видавництво "Криниця").

У номінації "За сприяння у вихованні підростаючого покоління" премію отримала книжка Тетяни Стус "Їжак Вільгельм" (видавництво "Віват").

Авторам і видавництвам даних книг присвоєно звання лауреата премії президента "Українська книжка року".

У гродуні 2016 року "ВВС Україна" оголосила переможців премії Книга року ВВС-2016. Книгою року-2016 став роман "Забуття" Тані Малярчук, а переможцем у номінації Дитяча книга року ВВС-2016 обрано книгу Галини Ткачук "Тринадцять історій у темряві".