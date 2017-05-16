Представник Джамали прокоментував витівку Седюка на фіналі "Євробачення"

За словами піар-директора співачки Джамала навіть на помітила пранкера.

Джамала навіть не помітила витівку Седюка РБК-Україна

Піар-директор Джамали Денис Козловський прокоментував витівку пранкера Седюка, який частково оголився під час виступу співачки в фіналі "Євробачення 2017".

За словами Козловського співачка навіть не помітила пранкера, оскільки "коли виконує пісню, знаходиться в особливому внутрішньому стані", повідомляє ТСН.

Крім того, на думку піар-директора Джамали навіть найменшого покарання для Седюка буде достатньо. "Не потрібно розглядати ніякі екстремальні покарання. Тюремне ув'язнення, про яке там говорилося, це - занадто жорстке покарання, людина за оголення своїх частин, напевно, не повинна сідати у в'язницю", - заявив Козловський.

Седюк відомий і іншими подібними витівками. Зокрема, у 2013 році він намагався отримати "Греммі" замість співачки Адель. До цього він намагався "розіграти" Вілла Сміта і Мадонну.

Нагадаємо, конкурс "Євробачення 2017" пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.