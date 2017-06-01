Повість Толкієна про кохання смертного та ельфійки опублікували через 100 років після написання

У Великобританії опублікували повість "Берен і Лютіен".

Опублікована повість Толкієна "Берен і Лютіен" The Verge

Повість "Берен і Лютіен", написана автором "Володаря перснів" Джоном Роналдом Руелом Толкієном , була опублікована і з'явилася на полицях книжкових магазинів через 100 років після написання, повідомляє ВВС.

Книга вийшла у видавництві HarperCollins в десяту річницю публікації останньої книги про Середзем'я "Діти Гуріна". Її редагував 92-річний син письменника Крістофер Толкієн, видання проілюстрував Алан, у свій час отримав премію "Оскар" за роботу над кінотрилогією Пітера Джексона "Володар кілець".

Книга розповідає історію кохання Берена і Лютіен – смертного і ельфійки. Вийшовши заміж за людину, Лютіен відмовилася від свого безсмертя.

За словами літературознавця Джона Гарта, для Толкієна ця історія стала свого роду екзорцизмом внаслідок тих жахів, які він пережив під час Першої світової війни. "Коли Толкієн повернувся з окопів, з лихоманкою, зиму 1916-1917 років він провів, намагаючись одужати. Він втратив двох своїх найближчих друзів на Соммі, і ви можете собі уявити, як він був розбитий", - розповідає Гарт.

А потім під час прогулянки в лісах Східного Йоркшира Толкієн побачив, як його дружина Едіт танцює на галявині, порослій білими квітами - це стало ключовою сценою історії про Берена і Лютіен.

Раніше повідомлялося про те, що в Великобританії було видане одне з незакінчених оповідань Толкієна. Толкієн почав роботу над "Історією Куллерво" у 1914 році під час навчання в коледжі Оксфордського університету. Казка, яка розповідає історію про проклятого сироту з надприродними здібностями, заснована на фінському епосі Калевала. Хоча Толкієн так і не закінчив твір, розповідь лягля в основу його подальших творів і вигаданої мови.