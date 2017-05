Британський актор Роджер Мур, відомий насамперед як виконавець ролі Джеймса Бонда, помер у віці 89 років.

Як повідомили представники актора, Мур помер у Швейцарії після "короткої, але відважної боротьби з раком".

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg