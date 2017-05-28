Помер американський рок-музикант Грегг Оллман

Помер відомий рокер

Лідер американської рок-групи Allman Brothers Band Грегг Оллман помер на 70-му році життя, повідомляється в його групі в Facebook.



"З глибоким сумом ми повідомляємо, що Грегг Оллман, один із засновників Allman Brothers Band, мирно помер у себе вдома в Савані, штат Джорджія", - йдеться в повідомленні.



В останні кілька років музикант пережив безліч проблем зі здоров'ям.



"Виконання музики підняло його і змусило рухатися в найважчі часи", - повідомляється в групі.



