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Помер американський рок-музикант Грегг Оллман

28 травня в 01:29

Рокер помер на 70-му році життя.

Грегг Оллман
Помер відомий рокер

Лідер американської рок-групи Allman Brothers Band Грегг Оллман помер на 70-му році життя, повідомляється в його групі в Facebook.
 
"З глибоким сумом ми повідомляємо, що Грегг Оллман, один із засновників Allman Brothers Band, мирно помер у себе вдома в Савані, штат Джорджія", - йдеться в повідомленні.
 
В останні кілька років музикант пережив безліч проблем зі здоров'ям.
 
"Виконання музики підняло його і змусило рухатися в найважчі часи", - повідомляється в групі.
 

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18 травня лідер групи Soundgarden Кріс Корнелл помер в Детройті у віці 52 років, повідомляє The Guardian з посиланням на представника музиканта Брайана Бамбер.

За матеріалами: 112 Україна
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