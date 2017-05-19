Пішов з життя фотограф Стенлі Грін

Грін знімав падіння Берлінської стіни.
Останнім часом Грін хворів. "Стенлі тільки що помер. Я зустрілася з ним у 1994, і з тих пір ми були дуже близькі... Зіткнувшись з хворобою, він завжди залишався оптимістом і намагався боротися до кінця", - написав Лерой.
Першим репортажем Гріна була зйомка падіння Берлінської стіни. Він був першим іноземним журналістом, який був у російському Білому домі, коли по будівлі стріляли з танків у жовтні 1993 року.
Грін також висвітлював міжнародні конфлікти. Він знімав Чеченську війну, і військові конфлікт в Іраку, Сомалі та Сирії. Його знімки з місць військових конфліктів неодноразово ставали переможцями премії World Press Photo та інших фотоконкурсів.DT.UA