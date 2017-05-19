Топ Новини
<
>

Пішов з життя фотограф Стенлі Грін

19 травня в 14:42

Грін знімав падіння Берлінської стіни.

стенли грин
Стенлі Грін помер у віці 68 років
Американський фотограф Стенлі Грін помер у віці 68 років, повідомив на своїй сторінці на Facebook засновник міжнародного фестивалю Visa Pour l'image Жан-Франсуа Лерой.

Останнім часом Грін хворів. "Стенлі тільки що помер. Я зустрілася з ним у 1994, і з тих пір ми були дуже близькі... Зіткнувшись з хворобою, він завжди залишався оптимістом і намагався боротися до кінця", - написав Лерой.

Дивіться фото: Пулітцерівські премії серед фотографів присуджені за кадри збройного насильства

Першим репортажем Гріна була зйомка падіння Берлінської стіни. Він був першим іноземним журналістом, який був у російському Білому домі, коли по будівлі стріляли з танків у жовтні 1993 року.

Грін також висвітлював міжнародні конфлікти. Він знімав Чеченську війну, і військові конфлікт в Іраку, Сомалі та Сирії. Його знімки з місць військових конфліктів неодноразово ставали переможцями премії World Press Photo та інших фотоконкурсів.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Грін фотограф
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...