Пішов з життя фотограф Стенлі Грін

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Грін знімав падіння Берлінської стіни.

Стенлі Грін помер у віці 68 років

Американський фотограф Стенлі Грін помер у віці 68 років, повідомив на своїй сторінці на Facebook засновник міжнародного фестивалю Visa Pour l'image Жан-Франсуа Лерой.

Останнім часом Грін хворів. "Стенлі тільки що помер. Я зустрілася з ним у 1994, і з тих пір ми були дуже близькі... Зіткнувшись з хворобою, він завжди залишався оптимістом і намагався боротися до кінця", - написав Лерой.

Першим репортажем Гріна була зйомка падіння Берлінської стіни. Він був першим іноземним журналістом, який був у російському Білому домі, коли по будівлі стріляли з танків у жовтні 1993 року.

Грін також висвітлював міжнародні конфлікти. Він знімав Чеченську війну, і військові конфлікт в Іраку, Сомалі та Сирії. Його знімки з місць військових конфліктів неодноразово ставали переможцями премії World Press Photo та інших фотоконкурсів.