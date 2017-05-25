П'яті "Пірати Карибського моря" виходять в український прокат

Бюджет фільму склав 230 млн доларів.

Джеку Горобцю доведеться битися з капітаном Салазаром Кинопоиск

Сюжет. Капітан Джек Горобець, що вичерпав свою удачу, виявляє, що за ним полює його давній ворог, жахливий капітан Салазар і його примарні пірати. Вони щойно втекли з Диявольського трикутника і мають намір знищити всіх піратів, включаючи Джека. Допоможе врятуватися лише могутній артефакт — тризуб Посейдона, який дарує своєму власникові повний контроль над морями.

Ролі у фільмі виконали Джонні Депп, Кая Скоделаріо, Орландо Блум, Хав'єр Бардем, Девід Уенем, Брентон Туэйтс, Кевін Макнеллі, Джеффрі Раш, Голшифте Фарахані, Пол МакКартні.