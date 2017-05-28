Особистий літак Елвіса Преслі пішов з молотка за 430 тисяч доларів

Попередній власник лота не користувався повітряним судном.
Елвіса Преслі, повідомляє аукціонний будинок GWS Auctions.
Лот пішов з молотка за 430 тисяч доларів. Торги пройшли в Каліфорнії у суботу, 27 травня.
Повітряним судном Lockheed Jetstar 1962 року випуску володіли сам музикант і його батько – Вернон Преслі. Дизайн салону розроблявся особисто Елвісом Преслі. Салон літака оздоблений деревом, а крісла оббиті оксамитом.
Особистим літаком співака 35 років володів приватний колекціонер, ім'я якого організатори торгів не називають. При цьому повітряним судном не користувалися, а двигуни зняли.
Оціночна вартість лота становила 3,5 мільйони доларів, однак ніхто з покупців не ризикнув віддати за нього таку суму. Ім'я нового власника Lockheed Jetstar організатори торгів також не називають, однак зазначають, що літак може бути відреставрований ним і використаний в якості виставкового експонату.
Елвіс Преслі помер у 1977 році. Він визнаний одним з найбільш комерційно успішних виконавців популярної музики XX століття. У США співак отримав прізвисько "король рок-н-ролу" за розвиток цього жанру. Твори Преслі видаються досі. За оцінкою фахівців, у всьому світі продано більше мільярда платівок і дисків з його записами.
Раніше повідомлялося про те, що Елвіс Преслі зайняв друге місце в рейтингу найбагатших померлих знаменитостей, складеному журналом Forbes. За минулий рік ім'я Преслі принесло спадкоємцям дохід у 55 мільйонів доларів. На першому місці рейтингу розмістився Майкл Джексон з річним доходом у 115 мільйонів доларів.ТАСС