Оргкомітет "Євробачення" вибачився за вчинок пранкери Седюка

Оргкомітет проводить власне внутрішнє розслідування.

Седюк вийшов на сцену "Євробачення" під час виступу Джамали на фіналі "Євробачення" Andres Putting / eurovision.tv

Оргкомітет "Євробачення" приніс свої вибачення Джамалі та її команді за інцидент, який стався під час її виступу у фіналі пісенного конкурсу. Відповідну заяву було опубліковано на сайті UA:Перший.

"Ми обурені і жодним чином не підтримуємо такі провокації. Винуватець повинен понести відповідальність за скоєне", - зазначив виконавчий продюсер конкурсу Павло Грицак.

Крім того, у заяві йдеться про те, що оргкомітет проводить своє власне внутрішнє розслідування, результати якого будуть оголошені пізніше.

Під час виступу Джамали у фіналі "Євробачення" на сцену вийшов пранкер Віталій Седюк і частково оголився. Седюк відомий і іншими подібними витівками. Зокрема, у 2013 році він намагався отримати "Греммі" замість співачки Адель. До цього він намагався "розіграти" Вілла Сміта і Мадонну.

Нагадаємо, конкурс "Євробачення 2017" пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.