Оргкомітет "Євробачення" вибачився за вчинок пранкери Седюка

Оргкомітет проводить власне внутрішнє розслідування.
"Ми обурені і жодним чином не підтримуємо такі провокації. Винуватець повинен понести відповідальність за скоєне", - зазначив виконавчий продюсер конкурсу Павло Грицак.
Крім того, у заяві йдеться про те, що оргкомітет проводить своє власне внутрішнє розслідування, результати якого будуть оголошені пізніше.
Під час виступу Джамали у фіналі "Євробачення" на сцену вийшов пранкер Віталій Седюк і частково оголився. Седюк відомий і іншими подібними витівками. Зокрема, у 2013 році він намагався отримати "Греммі" замість співачки Адель. До цього він намагався "розіграти" Вілла Сміта і Мадонну.
Нагадаємо, конкурс "Євробачення 2017" пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.1tv.com.ua