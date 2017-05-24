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Організаторам кінофоруму в окупованому Севастополі не вистачило грошей на квиток Кустуриці

24 травня в 11:54

Російські окупанти вирішили провести в Севастополі "міжнародний кінофорум", однак не змогли забезпечити приїзд Кустуриці.

Эмир Кустурица
Кустуріца дуже хотів приїхати в Севастополь, але росіяни не дали грошей
Sputnik
Організатори кінофоруму "Золотой Витязь" вирішили присудити золоту медаль імені Сергія Бондарчука "За видатний внесок у кінематограф" сербському режисеру Еміру Кустуриці, повідомляє місцеве видання FlashСrimea.

Президент форуму Микола Бурляєв повідомив, що нагорода буде вручена Кустуриці в Белграді.

"Він дуже хотів приїхати в Севастополь, але, мені соромно говорити, з причини фінансової недостатності "Золотого Витязя" ми не змогли йому забезпечити приїзд сюди, тому мені доведеться вилетіти в Белград і вручити йому цю високу нагороду", - додав Бурляєв.

За даними видання, кінофорум "Золотой Витязь" стартував у Севастополі в 22 травня і триватиме до 31 травня включно. У програмі — показ понад 40 позаконкурсних і 182 конкурсних художніх, телевізійних, документальних, анімаційних, студентських та дитячих фільмів.

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Нагадаємо, що сербський режисер Емір Кустуріца став одним з небагатьох діячів культури, які підтримали окупацію Криму, поряд з французьким актором Жераром Депардьє (незадоволеним податковою політикою у Франції), ліворадикальним американським режисером Олівером Стоуном і зіркою бойовиків класу "Б" Стівеном Сігалом.

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Теги золото Севастополь
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