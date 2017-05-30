Опубліковано тизер другого фільму про Паддінгтона

Прем'єра фільму запланована на листопад цього року.
Паддінгтон, що успішно влаштувалася в будинку родини Браун, став улюбленцем округи. Підшукуючи ідеальний подарунок на день народження своєї тітки Люсі, Паддінгтон заходить в античний магазин містера Грубера і має намір придбати унікальну книгу. Поки ведмежа працює, щоб зібрати гроші на подарунок, книгу крадуть. Тепер героєві належить знайти злодія.
У фільмі знялися Г'ю Грант, Брендан Глісон, Пітер Капальді, Бен Вішоу, Саллі Хокінс, Джулі Волтерс, Джим Бродбент та інші.
Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.DT.UA