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Опубліковано тизер другого фільму про Паддінгтона

30 травня в 16:42

Прем'єра фільму запланована на листопад цього року.

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Паддінгтон повернеться на екрани в листопаді
Компанія Studio Canal на своєму каналі на YouTube опублікувала тизер фільму "Пригоди Паддінгтона 2".

Паддінгтон, що успішно влаштувалася в будинку родини Браун, став улюбленцем округи. Підшукуючи ідеальний подарунок на день народження своєї тітки Люсі, Паддінгтон заходить в античний магазин містера Грубера і має намір придбати унікальну книгу. Поки ведмежа працює, щоб зібрати гроші на подарунок, книгу крадуть. Тепер героєві належить знайти злодія.

У фільмі знялися Г'ю Грант, Брендан Глісон, Пітер Капальді, Бен Вішоу, Саллі Хокінс, Джулі Волтерс, Джим Бродбент та інші.

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Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.

За матеріалами: DT.UA
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