Опубліковано перший трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері"

Телеканал CBS у своєму Twitter опублікував трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері".

За 10 років до подій оригінального серіалу, екіпаж корабля USS Discovery NCC-1031 відправляється в подорож, щоб вивчати глибокий космос, відкриваючи нові світи і цивілізації.

At the edge of the universe, Discovery begins.