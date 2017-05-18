Опубліковано перший трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері"

Дія серіалу розгортається за 10 років до оригінального "Зоряного шляху".
За 10 років до подій оригінального серіалу, екіпаж корабля USS Discovery NCC-1031 відправляється в подорож, щоб вивчати глибокий космос, відкриваючи нові світи і цивілізації.
At the edge of the universe, Discovery begins. https://t.co/xIWmNDREAb #StarTrekDiscovery pic.twitter.com/xlpH3Oe238— Star Trek: Discovery (@startrekcbs) 17 травня 2017 р.
"Стартрек" ("Зоряний шлях") — популярна науково-фантастична франшиза, що включає шість серіалів, 12 фільмів і сотні книг.
Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.DT.UA