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Опубліковано перший трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері"

18 травня в 14:12

Дія серіалу розгортається за 10 років до оригінального "Зоряного шляху".

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Вийшов трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері"
Телеканал CBS у своєму Twitter опублікував трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері".

За 10 років до подій оригінального серіалу, екіпаж корабля USS Discovery NCC-1031 відправляється в подорож, щоб вивчати глибокий космос, відкриваючи нові світи і цивілізації.

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"Стартрек" ("Зоряний шлях") — популярна науково-фантастична франшиза, що включає шість серіалів, 12 фільмів і сотні книг. 

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.

За матеріалами: DT.UA
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