Опубліковано перший трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері"

Дія серіалу розгортається за 10 років до оригінального "Зоряного шляху".

Вийшов трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері"

Телеканал CBS у своєму Twitter опублікував трейлер серіалу "Зоряний шлях: Діскавері".

За 10 років до подій оригінального серіалу, екіпаж корабля USS Discovery NCC-1031 відправляється в подорож, щоб вивчати глибокий космос, відкриваючи нові світи і цивілізації.

"Стартрек" ("Зоряний шлях") — популярна науково-фантастична франшиза, що включає шість серіалів, 12 фільмів і сотні книг.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.