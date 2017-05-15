Опубліковано перший трейлер серіалу про Людей Ікс

Серіалу "Обдаровані" вийде на екрани восени цього року.

"Обдаровані" вийдуть на екрани восени

Телеканал Fox на своєму каналі на YouTube опублікував перший трейлер серіалу "Обдаровані", заснованого на коміксах про Людей Ікс.

Сюжет будується навколо двох звичайних батьків, чиї діти відкривають у собі надприродні здібності. Сім'я змушена ховатися від уряду, недружелюбно налаштованого по відношенню до юних мутантів, і приєднується до підпільної організації суперлюдей.

Режисером серіалу виступив Брайан Сінгер. Шоу вийде на екрани восени цього року.

Раніше повідомлялося про те, що канал CBS зайнявся розробкою серіалу, головним героєм якого стане доктор Шелдон Купер.