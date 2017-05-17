Опубліковано перший трейлер мультфільму "Емодзі"

Прем'єра мультфільму запланована на липень 2017 року.
Всередині кожного смартфона є барвисте містечко Текстополіс, в якому живуть емодзі. Вони дуже радіють, коли власник телефону саме їх вибирає для свого сообщенияю Кожен з емодзі відповідає лише за одну емоцію, і тільки Джин може виражати кілька емоцій відразу. Він дуже хоче стати таким же, як і його побратими, і для цього, разом зі своїми друзями відправляється в захоплюючу подорож додатками телефону в пошуках програми, яка допоможе йому змінитися. Несподівано герої дізнаються про грізну небезпеку, що нависла над містом. Чи зможуть друзі врятувати Текстополіс і всіх його мешканців?
Прем'єра мультфільму запланована на 28 липня цього року.
Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.DT.UA