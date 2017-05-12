Опубліковано новий трейлер серіалу "Твін Пікс"

Прем'єра третього сезону шоу відбудеться 21 травня.
У ролику з'являються агент Купер, його шеф Гордон Коул, агент Розенфілд, Люсі Моран і нові герої, які не були показані в попередніх трейлерах.
Третій сезон культового серіалу вийде на екрани 21 травня. У ньому зіграють Моніка Беллуччі, Тім Рот, Наомі Уоттс, Джим Белуші, Аманда Сейфрід, Ешлі Джадд. До своїх ролей повернуться деякі актори, які знялися в перших двох сезонах: Девід Духовни, Кайл Маклахлен, Шеріл Лі, Девід Патрік Келлі і Шерілін Фенн.
У квітні 2015 року Лінч відмовився від виробництва серіалу через розбіжності в поглядах на бюджет, заявивши, що виділених йому коштів недостатньо для втілення написаного сценарію. Потім Лінч повернувся на роль режисера "Твін пікс", сказавши, що "чутки – це не те, що здається. Шоу повертається".
Пізніше з'явилася інформація про те, що новий сезон серіалу вийде на екрани в 2017 році. Серіал з'явиться на екранах після 25-річної перерви.DT.UA