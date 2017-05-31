Опубліковано трейлер фільму "Вікторія і Абдул"

Фільм розповідає про дружбу королеви зі слугою.

Джуді Денч зіграла роль королеви Вікторії

Студія Focus Features на своєму каналі на YouTube опублікувала перший трейлер фільму "Вікторія і Абдул" , головну роль в якому зіграла Джуді Денч.

Зійшовши на престол у віці 18-ти років, Вікторія стала королевою Великобританії, Ірландії, а пізніше й імператрицею Індії. Серед незліченних підданих корони був красень Абдул Карім. З'явившись, здавалося б, нізвідки, він перетворився на дуже впливову людину при дворі. Йому заздрили, проти нього плели інтриги, а їхні стосунки з королевою обговорювали не тільки в Англії, але й в усьому світі.

Режисером картини виступив Стівен Фрірз. Ролі в ній виконали Тім Піготт-Сміт, Олівія Вільямс, Майкл Гембон, Саймон Келлоу, Аділь Ахтар, Едді Іззард та інші.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.