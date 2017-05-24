Опубліковані кадри сьомого сезону серіалу "Гра престолів"

Вихід свіжих серій популярної кіносаги затримала надто тепла зима.

Творці кіносеріалу "Гра престолів", нарешті, визначилися з датою виходу на екрани сьомого сезону. Дата виходу кілька разів відкладалася через надто теплу погоду. За сюжетом, до королівств нарешті прийшла зима, і продюсери вирішили не переплачувати за штучний сніг, а просто дочекатися його. Спочатку офіційною датою виходу нового сезону називали 25 червня 2017 року, але тепер творці проекту назвали точну дату релізу: продовження серіалу з'явиться на екранах тільки 17 липня 2017 року.

Дати виходу серій сьомого сезону:

1 епізод - 17 липня

2 епізод - 24 липня

3 епізод - 31 липня

4 епізод - 7 серпня

5 епізод - 14 серпня

6 епізод - 21 серпня

7 епізод - 28 серпня

Кіт Харінгтон, виконавець однієї з головних ролей у серіалі "Гра престолів 7 сезон": "Сьомий сезон дуже амбітний. У цьому році вийде менше епізодів, але на них було витрачено більше грошей. Так що все буде ще масштабнішим!"

Нещодавно серіал "Гра престолів" вдруге став лідером за кількістю номінацій на премію "Еммі". Гучний проект претендує на 23 статуетки в цьому році, в тому числі він номінований у категорії "Кращий драматичний серіал".

НВО працює над чотирма спін-оффами "Гри престолів". Терміни виходу серіалів на екрани не оголошуються.