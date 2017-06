Опублікована невидана пісня групи Radiohead

Трек був записаний у 1996 році.

Опублікована невідома пісня Radiohead

Ведучий BBC Radio 6 Стів Ламак представив в ефірі пісню I Promise групи Radiohead , яка не була опублікована раніше. Запис передачі було опубліковано на сайті радіостанції

Трек був записаний ще у 1996 році, але не увійшов до жодного з альбомів колективу. За словами Ламака, запис понад 20 років пролежав в архівах і вважався загубленим. При цьому музиканти кілька разів виконували пісню на концертах.

Пісня увійде до альбому OK NOT OK Computer, який стане ювілейним перевиданням класичного диска OK Computer до його 20-річчя.

Пізніше колектив опублікував відео на пісню.

Раніше повідомлялося про те, що Radiohead видалили всю інформацію про себе з сайту і офіційних сторінок у соціальних мережах. Крім того, в кінці квітня фанати групи отримали листівки із загадковою фразою "Burn The Witch". На думку деяких ЗМІ, такі дії групи були частина промо-кампанії перед виходом нового альбому.