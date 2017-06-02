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Опублікована невидана пісня групи Radiohead

2 червня в 18:44

Трек був записаний у 1996 році.

Radiohead
Опублікована невідома пісня Radiohead
Ведучий BBC Radio 6 Стів Ламак представив в ефірі пісню I Promise групи Radiohead, яка не була опублікована раніше. Запис передачі було опубліковано на сайті радіостанції.

Трек був записаний ще у 1996 році, але не увійшов до жодного з альбомів колективу. За словами Ламака, запис понад 20 років пролежав в архівах і вважався загубленим. При цьому музиканти кілька разів виконували пісню на концертах.

Пісня увійде до альбому OK NOT OK Computer, який стане ювілейним перевиданням класичного диска OK Computer до його 20-річчя.

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Пізніше колектив опублікував відео на пісню.

Раніше повідомлялося про те, що Radiohead видалили всю інформацію про себе з сайту і офіційних сторінок у соціальних мережах. Крім того, в кінці квітня фанати групи отримали листівки із загадковою фразою "Burn The Witch". На думку деяких ЗМІ, такі дії групи були частина промо-кампанії перед виходом нового альбому.

За матеріалами: DT.UA
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Теги пісня запис Radiohead альбом
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