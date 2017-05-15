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Оголошено конкурс панорамних знімків з призовим фондом в $ 50 000

15 травня в 12:59

Професіонали і любителі можуть взяти участь у престижному фотоконкурсі, надіславши роботи до 9 липня.

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Фото: Алекс Нор'єга. Фото thepanoawards.com

Організатори восьмого міжнародного конкурсу панорамної фотографії The Epson International Pano Awards відкрили прийом заявок: професійні фотографи та аматори можуть надіслати свої роботи до 9 липня, пише Digital Photography Review.

Призовий фонд конкурсу становитиме 50 000 доларів. Близько половини цієї суми становить вартість призової фототехніки, якою нагородять фіналістів, а решта грошей піде на виплати грошових премій володарю Гран-прі та переможців у тематичних категоріях ("Природа", "Архітектура", "Віртуальна реальність" і "360°").

Переможцем минулорічного The Epson International Pano Awards став американець Алекс Норьега — його роботи виграли у номінації "Природа" і принесли йому приз 3 000 доларів та звання "Фотограф року".

Дивіться фото: Визначені переможці конкурсу фотографій, зроблених "паршивими камерами"

Названі лауреати відкритого конкурсу та національних категорій Sony World Photography Awards 2017. Серед переможців 65 національних конкурсів відзначені і українці.

За матеріалами: Bird In Flight
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