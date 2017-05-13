Невідомі викрали рукопис пріквела "Гаррі Поттера"

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Рукопис розповідає про пригоди Джеймса Поттера і Сіріуса Блека.

В Англії вкрадено рукопис пріквела "Гаррі Поттера"

Невідомі викрали унікальний рукопис пріквела серії романів про хлопчика-чарівника "Гаррі Поттера" , який був написаний Джоан Роулінг на поштовій листівці формату А5, повідомляється на сайті поліції Вест Мидлэнда.

За словами представників поліції, кошти, виручені від продажу рукопису, повинні були бути передані на благодійність. Тепер же він зник разом з ювелірними прикрасами, викраденими в ході крадіжки зі зломом, яка сталася між 12 і 24 квітня.

"Єдині люди, які куплять цю унікальну річ — справжні шанувальники Гаррі Поттера. Ми просимо кожного, хто побачить повідомлення про продаж рукопису, повідомити про це в поліцію", - заявив слідчий Пол Джонсі.

31 липня була випущена книга "Гаррі Поттер і прокляте дитя", яка стала восьмою частиною історії про хлопчика-чарівника. Дія в ній відбувається через 19 років після подій, описаних в сьомій книзі про Гаррі Поттера. Поттер, "працівник Міністерства магії, чоловік, батько трьох дітей шкільного віку", стикається з минулим, "яке відмовляється залишатися там, де йому місце".

Про вихід вистави про Гаррі Поттера Роулінг повідомила влітку 2015 року. Тоді відповідаючи на питання про те, чому вона працює над створенням театральної п'єси, а не над ще однією історією про Гаррі Поттера, Роулінг зазначила, що після перегляду вистави глядачам стане зрозуміло, що ця історія може бути поставлена виключно на театральних підмостках.