Netflix випустить серіал за "Відьмаком"

Консультантом шоу виступить письменник Анджей Сапковський.

Netflix зніме серіал про відьмака

Стримінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу, заснованого на серії романів Анджея Сапковського "Відьмак", за мотивами якої була створена однойменна гра, повідомляє IGN

Сам Сапковський виступить в ролі креативного консультанта шоу. "Я дуже радий, що Netflix готує адаптацію моїх романів, залишаючись вірним вихідному матеріалу, написанню якого я присвятив понад 30 років", - заявив письменник.

Режисер-постановник Томаш Багиньский, який був режисером вступних роликів до кожного з "Відьмаків", виступить режисером і принаймні одного епізоду в кожному з сезонів серіалу.

Раніше повідомлялося про те, що канал CBS зайнявся розробкою серіалу, головним героєм якого стане доктор Шелдон Купер.