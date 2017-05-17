Netflix випустить серіал за "Відьмаком"

Консультантом шоу виступить письменник Анджей Сапковський.
Сам Сапковський виступить в ролі креативного консультанта шоу. "Я дуже радий, що Netflix готує адаптацію моїх романів, залишаючись вірним вихідному матеріалу, написанню якого я присвятив понад 30 років", - заявив письменник.
Режисер-постановник Томаш Багиньский, який був режисером вступних роликів до кожного з "Відьмаків", виступить режисером і принаймні одного епізоду в кожному з сезонів серіалу.
Раніше повідомлялося про те, що канал CBS зайнявся розробкою серіалу, головним героєм якого стане доктор Шелдон Купер.DT.UA