Названо імена переможців конкурсу ілюстраторів V&A Awards Illustration

Переможець конкурсу, відібраний журі з більш ніж 800 заявок, отримає премію в розмірі £ 5 000.

Організатори щорічного конкурсу ілюстрацій V&A Illustration Awards оголосили імена переможців 2017 року. Гран-прі отримала Мойра Джеммілл, британський дизайнер та ілюстратор — її роботу Trump Wave ("Хвиля Трампа") журі визнало також кращою в категорії "Ілюстрації для ЗМІ", пише it's Nice That.

Також серед переможців конкурсу Айно-Майя Метсола з Фінляндії: її ілюстрації для серії книг Вірджинії Вулф перемогли в номінації "Ілюстрації для книжкових обкладинок". В категорії "Ілюстрації для книг" перше місце зайняв дизайнер, який малює під псевдонімом Jarvis: журі відзначило його роботи для книги Уолкера Брукса Alan's Big, Scary Teeth.

У студентської категорії нагорода дісталася Беатріз Лостале Сейо. Вона, як і володарі перших місць в інших номінаціях, отримає премію в розмірі £ 3 000, а переможець загального конкурсу — £ 5 000. Кращі ілюстрації конкурсу також будуть показані на виставці, яка пройде в лондонській National Art Library.

Сьогодні відкривається ювілейний Каннський фестиваль. У конкурсну програму фестивалю увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці.