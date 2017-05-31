Названо ім'я режисера блокбастеру "Годзілла проти Конга"

Режисером фільму виступить Адам Вінгард.

"Годзіллу проти Конга" зніме Адам Вінгард Кинопоиск

Вінгард відомий за роботою над такими фільмами, як "Відьма з Блер: Нова глава", "Тобі кінець!" і "Гість". У 2017 році має вийти його картина "Зошит смерті".

Студії Legendary Entertainment і Warner Bros. в даний час вибудовують власну всесвіт з монстрами. Першим масштабним проектом у цьому напрямку став фільм "Годзілла" 2014 року випуску, а у 2017-на екрани вийшла картина "Конг: Острів черепа".

Перший фільм про Кінг-Конга з'явився в 1933 році. Кінг-Конга придумав режисер і сценарист Меріан Купер. Найвідомішими картинами про це чудовисько стали фільми Джона Гіллерміна (1976) і Пітера Джексона (2005). У 2017 році франшиза продовжиться фільмом "Кінг-Кінг: Острів черепа".

Раніше повідомлялося про те, що компанія Marvel планує перезапустити фільм "Блейд" з жінкою в головній ролі.