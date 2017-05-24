На сайті європейської цифрової бібліотеки виклали 2,2 мільйони історичних світлин

У цифровому архіві зібрані знімки, що охоплюють перші 100 років фотографії.

Цифрова бібліотека Europeana запустила новий розділ, присвячений історичній фотографії: понад 50 організацій з 34 європейських країн надали для проекту роботи з своїх фотоархівів і музейних колекцій. Загальний обсяг архіву — 2,2 мільйона зображень, сказано у повідомленні, опублікованому в блозі Europeana.

В нову колекцію увійшли роботи, зроблені у XIX—XX століттях, які охоплюють період перших 100 років фотографії. Серед них можна знайти як знімки першопрохідців, таких як Луї Дагер, Едвард Мейбрідж або Надар, так і маловідомі фотографії України, фронтові кадри Першої і Другої світових воєн, старовинні фотолистівки з краєвидами різних країн.

Для зручності перегляду, представлені в колекції роботи можна сортувати за типом, тематикою і часом створення, а також шукати потрібні знімки за ключовими словами.

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