На фестивалі в Івано-Франківську прозвучать унікальні музичні інструменти

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Фестиваль Porto Franko оголосив програму.

Фестиваль пройде з 14 по 18 червня

Міжнародний фестиваль Porto Franko , який пройде в Івано-Франківську з 14 по 18 червня, оголосив програму. Як повідомляють організатори, деякі артисти вперше відвідають Україну. Зокрема, на фестивалі виступить румунський гурт Subcarpati.

Крім того, очікується виступ майстра з Нідерландів Ганса фон Коолвіжка, який зіграє на унікальному бамбуковому органі, а представник сенегальської культури Кеба Ціссохо зіграє етнічні мелодії на корі.

Фестиваль відкриється музично-театралізованим шоу "Відкритий порт TO BE" на даху театру за участі Юрія Андруховича, Тараса Прохаська, Ірми Вітовської, формації NOVA OPERA, акторів Івано-Франківського драмтеатру (режисура - Ростислав Держипільський, музика - Роман Григор'єв та Ілля Розумійко).

Програма театру стане поєднання топових імен художнього простору України і всесвітньо відомих метрів - легендарного театру Еймунтаса Някрошюса "Мено Фортас" (Литва) з виставою "Майстер Голоду" і експериментального театру "Гардженице" Влодзімежа Станевського (Польща) з виставою "Піфійські Ораторія".

Хореографи Ольга Лабовкіна (Білорусь), Ярослав Кайнар (Україна), Чеві Мюрадай (Іспанія) спільно з колективом Totem Dance Group презентують на сцені Лялькового театру свої вистави. Сольні роботи покажуть Антон Овчінніков і відомий литовський хореограф і перформер Дмитро Гайтюкевич.

Кінопрограма "PORTO FRANKO Music Docs", присвячена музичній документалістиці, представить стрічки про легендарних музикантів. Це унікальна можливість побачити Іггі Попа, Юджина Гудзь, Джамалу, Кетлін Ханну (Bikini Kills), PJ Harvey, Ніка Кейва в повсякденному житті на великому екрані.

Візуальна програма в галереї ПОРТ'ALL представить роботи більше 50-ти художників з України, Німеччини, Голландії, Японії, Білорусі, Румунії, Росії.

На головній сцені фестивалю виступлять зірки української музики, а Koktebel Jazz Festival влаштує JAZZ SHOWCASE. Спеціальні гості: The Hypnotunez і ізраїльський група BOOM PAM.