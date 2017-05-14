Кращі виступи фіналу "Євробачення 2017": Португалія, Болгарія та Молдова

Переможцем конкурсу став португалець Сальвадор Собрал.
За підсумками голосування глядачів і національних журі країн-учасниць конкурсу Собрал отримав 758 балів, випередивши свого найближчого суперника, Крістіана Костова з Болгарії, на 143 бали.
Костов з композицією Beautiful Mess став другим за підсумками "Євробачення" і отримав 615 балів.
На третьому місці з 374 балами розмістився гурт SunStroke Project з Молдови з піснею Hey Mamma.
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.
Пізніше стало відомо, що участь у "Євробаченні 2017" візьмуть 43 країни, на одну більше, ніж в 2016 році.
25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.DT.UA