Кращі виступи фіналу "Євробачення 2017": Португалія, Болгарія та Молдова

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Переможцем конкурсу став португалець Сальвадор Собрал.

Крістіан Костов зайняв друге місце на "Євробаченні 2017"

У Києві завершився міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2017" , переможцем якого став представник Португалії Сальвадор Собрал з піснею Amar Pelos Dois.

За підсумками голосування глядачів і національних журі країн-учасниць конкурсу Собрал отримав 758 балів, випередивши свого найближчого суперника, Крістіана Костова з Болгарії, на 143 бали.

Костов з композицією Beautiful Mess став другим за підсумками "Євробачення" і отримав 615 балів.

На третьому місці з 374 балами розмістився гурт SunStroke Project з Молдови з піснею Hey Mamma.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

Пізніше стало відомо, що участь у "Євробаченні 2017" візьмуть 43 країни, на одну більше, ніж в 2016 році.

25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.