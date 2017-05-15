Керівник "Євробачення" відзначив високий рівень організації конкурсу в Україні

Йон Ола Санд заявив, що "Євробачення 2017" пройшло без проблем.
"Кожен рік у нас є певні зауваження і скарги: транспорт або логістика, безпека або інші аспекти. Але "Євробачення" у Києві пройшло бездоганно. У нас не було ніяких проблем. З української сторони все було організовано на найвищому рівні", - заявив він.
Про високий рівень проведення "Євробачення", заявив президент України Петро Порошенко. "Незважаючи на побоювання скептиків щодо можливих загроз, я гордий тим, що ми зробили цю прекрасну подію. Ніхто не зміг зупинити нас", - зазначив він.
Нагадаємо, конкурс "Євробачення 2017" пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.DT.UA