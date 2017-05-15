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Керівник "Євробачення" відзначив високий рівень організації конкурсу в Україні

15 травня в 12:49

Йон Ола Санд заявив, що "Євробачення 2017" пройшло без проблем.

йон ола санд
Йон Ола Санд відзначив високий рівень організації "Євробачення 2017"
Керівник Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" Йон Ола Санд відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Україні, повідомляється на сайті президента України.

"Кожен рік у нас є певні зауваження і скарги: транспорт або логістика, безпека або інші аспекти. Але "Євробачення" у Києві пройшло бездоганно. У нас не було ніяких проблем. З української сторони все було організовано на найвищому рівні", - заявив він.

Про високий рівень проведення "Євробачення", заявив президент України Петро Порошенко. "Незважаючи на побоювання скептиків щодо можливих загроз, я гордий тим, що ми зробили цю прекрасну подію. Ніхто не зміг зупинити нас", - зазначив він.

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Нагадаємо, конкурс "Євробачення 2017" пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євробачення Україна конкурс
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