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Картина Малевича продана на аукціоні за 21 мільйон доларів

17 травня в 11:53

На картину претендували чотири учасника аукціону.

Аукционный дом Sotheby’s
Картина Малевича продана на торгах Sotheby's
uvelir.info
Картина Казимира Малевича "Супрематична композиція зі смужкою в проекції" стала топ-лотом торгів Sotheby's у Нью-Йорку, повідомляється на сторінці аукціонного дому в Twitter.

Картина, за яку боролися чотири потенційних покупця, була написана у 1915 році. Вона пішла з молотка за 21,2 мільйона доларів.

Оціночна вартість полотна становила від 12 до 18 мільйонів доларів.

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Раніше повідомлялося про те, що картина італійського художника-експресіоніста Амедео Модільяні "Лежача оголена" була продана за $ 170,4 млн на аукціоні Сhristie's у Нью-Йорку. Таким чином, це полотно стало найдорожчою роботою живописця: попередній максимум для картин Модільяні становив $ 71 млн.

За матеріалами: DT.UA
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Теги картина аукціон художник
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