Картина Малевича продана на аукціоні за 21 мільйон доларів

На картину претендували чотири учасника аукціону.

Картина Малевича продана на торгах Sotheby's uvelir.info

Картина Казимира Малевича "Супрематична композиція зі смужкою в проекції" стала топ-лотом торгів Sotheby's у Нью-Йорку, повідомляється на сторінці аукціонного дому в Twitter.

Картина, за яку боролися чотири потенційних покупця, була написана у 1915 році. Вона пішла з молотка за 21,2 мільйона доларів.

Оціночна вартість полотна становила від 12 до 18 мільйонів доларів.

#AuctionUpdate: Setting the gold standard: Malevich's Suprematist Composition from 1915 was sought by 4 bidders, soaring to .2m pic.twitter.com/F93Kmxl8BG — Sotheby's (@Sothebys) 17 травня 2017 р.

Раніше повідомлялося про те, що картина італійського художника-експресіоніста Амедео Модільяні "Лежача оголена" була продана за $ 170,4 млн на аукціоні Сhristie's у Нью-Йорку. Таким чином, це полотно стало найдорожчою роботою живописця: попередній максимум для картин Модільяні становив $ 71 млн.