Картина Малевича продана на аукціоні за 21 мільйон доларів

Картина Казимира Малевича "Супрематична композиція зі смужкою в проекції" стала топ-лотом торгів Sotheby's у Нью-Йорку, повідомляється на сторінці аукціонного дому в Twitter.

Картина, за яку боролися чотири потенційних покупця, була написана у 1915 році. Вона пішла з молотка за 21,2 мільйона доларів.

Оціночна вартість полотна становила від 12 до 18 мільйонів доларів.

