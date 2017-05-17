Картина Малевича продана на аукціоні за 21 мільйон доларів

На картину претендували чотири учасника аукціону.
Картина, за яку боролися чотири потенційних покупця, була написана у 1915 році. Вона пішла з молотка за 21,2 мільйона доларів.
Оціночна вартість полотна становила від 12 до 18 мільйонів доларів.
#AuctionUpdate: Setting the gold standard: Malevich's Suprematist Composition from 1915 was sought by 4 bidders, soaring to .2m pic.twitter.com/F93Kmxl8BG— Sotheby's (@Sothebys) 17 травня 2017 р.
Раніше повідомлялося про те, що картина італійського художника-експресіоніста Амедео Модільяні "Лежача оголена" була продана за $ 170,4 млн на аукціоні Сhristie's у Нью-Йорку. Таким чином, це полотно стало найдорожчою роботою живописця: попередній максимум для картин Модільяні становив $ 71 млн.DT.UA