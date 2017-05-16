Хакери викрали у Disney фільм і вимагають за нього викуп

Керівництво студії відмовилося платити шахраям.

Хакери погрожують Disney публікацією нового фільму Playbuzz

Директор студії Disney Боб Айгер заявив про те, що хакери стверджують, що викрали фільм, який ще не вийшов у прокат, і вимагають за нього викуп. Як повідомляє The Hollywood Reporter , у разі, якщо викуп не буде виплачений, зловмисники обіцяють опублікувати фільм.

Який саме фільм був викрадений, Айгер не розповів, але повідомив, що студія відмовилася платити шахраям. На даний момент Disney співпрацює з федеральними слідчими. За словами Айгера, хакери вимагають велику суму в біткоїнах. Вони обіцяють опублікувати перші п'ять хвилин фільму, а потім публікувати за 20 хвилин до тих пір, поки викуп не буде сплачено.

На думку ЗМІ, викраденим фільмом може стати п'ята частина "Піратів Карибського моря", яка повинна вийти в американський прокат 19 травня. Крім того, можливо, що хакери викрали мультфільм "Тачки 3", старт прокату якого запланований на червень.

У 2012 році студія Disney придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки "Зоряних війн". Disney планувала зняти три фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги, і кілька спін-оффів.

У грудні 2015 року на екрани вийшов фільм "Зоряні війни: Пробудження сили".

6 січня фільм побили рекорд за зборами в Північній Америці, який належав "Аватару".

27 грудня повідомлялося, що фільм встановив рекорд по швидкості касових зборів: за перші 12 днів прокату картина Джей Джей Абрамса зібрала мільярд доларів. Попереднє досягнення належало "Світу Юрського періоду", який заробив таку суму за 13 днів прокату. Пізніше касові збори фільму подолали позначку у два мільярди доларів.

У перший вікенд в Україні "Зоряні війни" зібрали 26 з половиною мільйонів гривень, а подивилися фільм 326 тисяч глядачів.