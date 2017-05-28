Гурт "Тартак" представив новий кліп на пісню "Стара школа"

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Прем'єра кліпу відбулася у день народження Положинського.

"Тартак" презентував новий кліп cultprostir.ua

Відомий український гурт "" представив новий кліп на пісню "Стара школа".

Прем'єра кліпу відбулася у день народження фронтмена колективу Олександра Положинського та стала своєрідним подарунком для нього.

"Дякуємо усім, хто долучився до зйомок кліпу. Величезна подяка усім прихильникам, які дуже оперативно зібралися в клубі "Барви" та з запалом танцювали і співали. Дякуємо друзям, які погодились відзнятися у відео та продемонстрували свої унікальні вміння. Дякуємо знімальній групі за професіоналізм. Насолоджуйтесь!", - повідомили музиканти на офіційній сторінці групи в Facebook.

Режисером відео виступив Віктор Придувалов, оператором - Євген Креденцер, продюсером - Віктор Сема.

Нагадаємо, 23 травня відома українська рок-група "Океан Ельзи" представила новий кліп на пісню "Сонце". Зйомки кліпу проходили в квітні 2017 року в Києві. Режисером кліпу також став Віктор Придувалов.