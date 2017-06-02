Гурт "Бумбокс" презентував міні-альбом "Голий король"

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В альбом увійшло шість композицій.

"Бумбокс" презентували альбом "Голий король" aleks.com.ua

Гурт "Бумбокс" на закритій вечірці в одному з павільйонів кіностудії імені Довженка представив новий міні-альбом "Голий король", повідомляє РБК.

Офіційна прем'єра платівки очікується в серпні цього року, до неї увійшли шість композицій: "Колишня", "Голий Король", "Вболівальник", "Сталеві квіти", "Вечір в Ріо" і акустична версія пісні "Люди" в якості бонус-треку.

"Що стосується текстів у цій платівці, шукайте сенс між рядків. Багато пісень про кохання і не тільки, але все-таки сенс між рядків. Ми намагалися і намагаємося хоча б з подвійним дном створювати треки. Це дзеркало життя мого і моїх близьких, які тільки що грали для вас і не все там просто про "вона мене кинула і мені погано", - заявив лідер колективу Андрій Хливнюк.

Раніше повідомлялося про те, що українська студія Gloria FX і ізраїльський режисер Ваня Хейман отримали нагороду за кращі візуальні ефекти для кліпу "Up & Up" гурту Coldplay.