Російської поп-групі "Іванушки International" заборонили в'їзд в Україну, заявив один з учасників групи Андрій Григор'єв-Аполлонов в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда".

"Щиро засмучені!" - заявив музикант, зазначивши, що "з моменту приєднання Криму до Росії" колектив не давав концертів ні в окупованому Криму, ні в іншій Україні.



Григор'єв-Аполлонов припустив, що заборона могла бути пов'язаний з тим, що один з учасників групи, Кирило Андрєєв, їздив до Ялти на спортивний турнір з хокею.



"Це абсолютно конфіденційна інформація, про яку я, до речі, дізнався вчора, коли мені надали ці дані", - пояснив співак, зазначивши, що при в'їзді в Україну музикантів "Иванушек International" ідентифікують "як єдине ціле".