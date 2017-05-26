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Групі "Іванушки International" заборонили в'їзд в Україну

26 травня в 22:36

Один з учасників незаконно відвідав Ялту.

Иванушки International
Російській групі заборонено в'їзд в Україну
Російської поп-групі "Іванушки International" заборонили в'їзд в Україну, заявив один з учасників групи Андрій Григор'єв-Аполлонов в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда".

"Щиро засмучені!" - заявив музикант, зазначивши, що "з моменту приєднання Криму до Росії" колектив не давав концертів ні в окупованому Криму, ні в іншій Україні.
 
Григор'єв-Аполлонов припустив, що заборона могла бути пов'язаний з тим, що один з учасників групи, Кирило Андрєєв, їздив до Ялти на спортивний турнір з хокею.
 
"Це абсолютно конфіденційна інформація, про яку я, до речі, дізнався вчора, коли мені надали ці дані", - пояснив співак, зазначивши, що при в'їзді в Україну музикантів "Иванушек International" ідентифікують "як єдине ціле". 

 
Близько 40 російським акторам і співакам заборонений в'їзд на територію України за незаконне відвідування окупованого Росією українського Криму, повідомив глава Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.
 
За матеріалами: РБК
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