Зйомки кліпу проходили в квітні 2017 року в Києві.

Вийшов новий кліп "Океану Ельзи"

Відома українська рок-група " Океан Ельзи " представила новий кліп на пісню "Сонце".

"23 травня 2017 року відбулася прем'єра музичного відео на пісню "Сонце" з альбому ОЕ "Без меж". Режисер, автор ідеї відео - Віктор Придувалов", - повідомили музиканти на офіційній сторінці групи в Facebook.

Зйомки кліпу проходили в квітні 2017 року в Києві, під час невеликої перерви у гастрольному графіку музикантів. Режисером відео став давній друг групи Віктор Придувалов. У головних ролях знялися засновник хореографічного об'єднання Apache Crew Анатолій Сачівко і Анастасія Шульга.

"Я завжди знімаю відео з образів, що виникли як перші реакції на прослуховування пісні. Почувши "Сонце", я побачив дві картинки: головних героїв, стоять, взявшись за руки даху над містом, у той час як вечірнє сонце ховається в їх долонях, і саму групу, яка грає на тлі величезної зірки на ім'я Сонце... Все інше вже вибудовувалося пізніше, під час роботи над сценарієм", - зазначив Придувалов.

19 травня відбувся реліз нового альбому групи, який отримав назву "Без меж". До нового альбому "Океану Ельзи" увійшли 11 композицій, чотири з яких вже відомі слухачам, оскільки протягом року виходили синглами: "Не твоя війна", "Життя починається знов", "Мить", "Не йди". Група зазначає, що вперше за всю історію існування зняла відео на пісні з нового альбому до його офіційного релізу.

Зокрема, пісня "Не твоя війна" і кліп на неї були представлені ще в квітні 2015 року, а за місяць до презентації альбому був представлений кліп на пісню "Не йди".