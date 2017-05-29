"Грибы", "Время и стекло" і LOBODA стали тріумфаторами церемонії вручення російської премії

Нагороду отримала також Ані Лорак.

Світлана Лобода отримала дві нагороди премії

У місті Красногорську під Москвою відбулася щорічна церемонія вручення премії музичного каналу RU.TV імена українських зірок на якій звучали частіше за інших, повідомляє ТСН.

Церемонія вручення премії проходить вже сьомий рік поспіль в останні вихідні травня. Традиційно на події присутні більше шести тисяч глядачів і виступають сотні артистів.

У цьому році серед номінантів і переможців премії було багато українських імен. Так, Ані Лорак отримала нагороду в номінації "Кращий дует", гурт "Грибы" був визнаний "Кращим стартом", а "Время и стекло" забрали нагороду за кращу пісню.

Світлана Лобода стала переможцем одразу у двох номінаціях: "Кращий креатив" і "Краща співачка". Перевершити співачку зміг тільки Філіп Кіркоров, який отримав відразу три нагороди, одна з яких – у категорії "Кіно і музика" за пісню Ірини Білик "О любви".

Варто відзначити, що в цьому році вперше з'явилася номінація "Кращий кліп, знятий в Криму", за перемогу в якій змагалися п'ять виконавців, проводили зйомки своїх музичних відео на території окупованого півострова.

Нагадаємо, в минулому році Ані Лорак, Таїсія Повалій та гурт "Віа Гра" виступили на святковому концерті, присвяченому Дню захисника Вітчизни, який 22 лютого проходив в московському Crocus City Hall.

Ввечері 28 травня активісти ряду патріотичних організацій зібралися біля клубу Ibiza в Одесі, де повинен був відбутися концерт Лободи. Вони протестували проти виступу співачки. Після сутичок активістів з поліцією організатори концерту заявили про його скасування.

У листопаді минулого року в Києві у палаці "Україна" відбулися зіткнення поліції з правими активістами, які виступали проти концерту Потапа й Насті, які продовжують гастролювати в Росії.

Також праві активісти неодноразово зривали концерти Ані Лорак в Україні.