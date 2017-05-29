"Грибы", "Время и стекло" і LOBODA стали тріумфаторами церемонії вручення російської премії

Нагороду отримала також Ані Лорак.
Церемонія вручення премії проходить вже сьомий рік поспіль в останні вихідні травня. Традиційно на події присутні більше шести тисяч глядачів і виступають сотні артистів.
У цьому році серед номінантів і переможців премії було багато українських імен. Так, Ані Лорак отримала нагороду в номінації "Кращий дует", гурт "Грибы" був визнаний "Кращим стартом", а "Время и стекло" забрали нагороду за кращу пісню.
Світлана Лобода стала переможцем одразу у двох номінаціях: "Кращий креатив" і "Краща співачка". Перевершити співачку зміг тільки Філіп Кіркоров, який отримав відразу три нагороди, одна з яких – у категорії "Кіно і музика" за пісню Ірини Білик "О любви".
Варто відзначити, що в цьому році вперше з'явилася номінація "Кращий кліп, знятий в Криму", за перемогу в якій змагалися п'ять виконавців, проводили зйомки своїх музичних відео на території окупованого півострова.
Нагадаємо, в минулому році Ані Лорак, Таїсія Повалій та гурт "Віа Гра" виступили на святковому концерті, присвяченому Дню захисника Вітчизни, який 22 лютого проходив в московському Crocus City Hall.
Ввечері 28 травня активісти ряду патріотичних організацій зібралися біля клубу Ibiza в Одесі, де повинен був відбутися концерт Лободи. Вони протестували проти виступу співачки. Після сутичок активістів з поліцією організатори концерту заявили про його скасування.
У листопаді минулого року в Києві у палаці "Україна" відбулися зіткнення поліції з правими активістами, які виступали проти концерту Потапа й Насті, які продовжують гастролювати в Росії.
Також праві активісти неодноразово зривали концерти Ані Лорак в Україні.ТСН