Гребенщиков заспівав на вулиці Житомира

Виступ пройшов у рамках проекту "Пісні На Вулицях і Майданах". Гребенщиков проводить весняну серію "ОРКЕСТР-ТУРІВ" з програмою "БГ SYMPHONIA".
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