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Гребенщиков заспівав на вулиці Житомира

20 травня в 02:26
19 травня рокер дав у місті концерт.
Гребенщиков Житомир
Гребенщиков виступив у Житомирі
Російський рок-співак Борис Гребенщиков заспівав на вулиці Житомира, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. 

Виступ пройшов у рамках проекту "Пісні На Вулицях і Майданах". Гребенщиков проводить весняну серію "ОРКЕСТР-ТУРІВ" з програмою "БГ SYMPHONIA". 

 
 
Борис Гребенщиков починаючи з Чернігова з 15 травня зіграв серію концертів "БГ SYMPHONIA" за участю малих і великих складів симфонічних оркестрів. Концерти пройшли у Львові, Києві, Житомирі.
За матеріалами: DT.UA
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