Глава Disney заперечує крадіжку хакерами п'ятих "Піратів Карибського моря"

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Боб Айгер запевнив, що їм лише погрожували, але насправді "нічого не сталося".

"Пірати Карибського моря 5" ніхто не крав, запевнили в Disney Кинопоиск

Глава Disney Боб Айгер заявив про те, що інформація про крадіжку фільму "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки" помилкова.

"Як мені відомо, ніхто нас не зламував. Хтось погрожував нам крадіжкою фільму. Ми сприйняли це всерйоз, але вирішили не йти на поводу у людей, які нам погрожували", - сказав він.

Айгер також підкреслив, що "нічого не сталося", зазначивши, що "в сучасному світі кібербезпека — на першому місці".

Раніше повідомлялося про те, що хакери викрали у Disney фільм і вимагають за нього викуп. На думку ЗМІ, викраденим фільмом була п'ята частина "Піратів Карибського моря", яка повинна була вийти в американський прокат 19 травня. Крім того, можливо, що хакери викрали мультфільм "Тачки 3", старт прокату якого запланований на червень.

25 травня п'яті "Пірати Карибського моря" стартували в українському прокаті.