Глава Disney заперечує крадіжку хакерами п'ятих "Піратів Карибського моря"

Боб Айгер запевнив, що їм лише погрожували, але насправді "нічого не сталося".
"Як мені відомо, ніхто нас не зламував. Хтось погрожував нам крадіжкою фільму. Ми сприйняли це всерйоз, але вирішили не йти на поводу у людей, які нам погрожували", - сказав він.
Айгер також підкреслив, що "нічого не сталося", зазначивши, що "в сучасному світі кібербезпека — на першому місці".
Раніше повідомлялося про те, що хакери викрали у Disney фільм і вимагають за нього викуп. На думку ЗМІ, викраденим фільмом була п'ята частина "Піратів Карибського моря", яка повинна була вийти в американський прокат 19 травня. Крім того, можливо, що хакери викрали мультфільм "Тачки 3", старт прокату якого запланований на червень.
25 травня п'яті "Пірати Карибського моря" стартували в українському прокаті.DT.UA , Игромания ,