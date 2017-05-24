Французькі художники презентували в Києві фотоальбом "Майдан-Донбас"

Кошти від реалізації альбому будуть спрямовані на стипендії дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну.

У Національному музеї Тараса Шевченка у Києві відбулася презентація фотоальбому французьких художників Габі та Юрія Білаків "Майдан – Донбас: історія майбутнього".

На презентацію були запрошені ветерани антитерористичної операції, що стали героями фотографій.

Фотограф Юрій Білак розповів, що ідея видати книгу виникла у нього під час Майдану, на який він приїхав із Франції, так як не зміг залишитися осторонь. Коли почалася війна в Донбасі, Юрій вирушив туди. Оформити дозвільні документи йому допоміг міністр культури Євген Нищук, який також був присутній на презентації.

Юрій разом зі своєю дружиною-дизайнером Габі вирішили виданням фотоальбому зробити свій внесок у боротьбу за незалежність України.

До альбому включені 360 фоторобіт. Він виданий накладом в 260 примірником, кожен з яких творці планують продати за 600 доларів. Кошти від його продажу будуть направлені на студентські стипендії для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи свободу та незалежність України. Протягом чотирьох років стипендіати отримуватимуть по 1500 доларів.

Альбом вийшов трьома мовами – українською, англійською та французькою. У нього включені коментарі істориків Роберта Маґочія, Володимира В'ятровича, Євгена Магди та Святослава Мазурика, очевидців й учасників Революції Гідності Руслани Лижичко та Євгена Нищука, а також ілюстрації художника Юрія Журавля.

У Київському міському Будинку актора відбулася виставка картин, написаних учасниками АТО, в рамках проекту "Воїни малюють світ". По завершенні виставки полотна були виставлені на благодійний аукціон. Їх також можна купить на інтернет-аукціоні проекту "Творча криївка" - програми творчої реабілітації учасників бойових дій.