Фотограф Обами зробив фотосесію для президента з "Карткового будинку"

В рамках промо-кампанії 5 сезону серіалу Кевін Спейсі вживався в образ президента США на вулицях Вашингтона.

Американський фотограф Піт Соуза, який працював з президентом Бараком Обамою протягом двох президентських термінів, вперше після відставки з Білого дому зробив офіційну фотосесію для нового "президента США", повідомляє CNN.

Цього разу він працював на президента США Френка Андервуда, головного героя серіалу "Картковий будинок". Соуза знімав "главу держави", роль якого виконує актор Кевін Спейсі, на впізнаваних вашингтонських локаціях. Актор в образі президента США з'являється в метро і на вокзалах, біля пам'ятників культури, заглядає у місцеві ресторани та спілкується з співгромадянами.

Фотографії стануть частиною промо-кампанії популярної політичної драми. Фотосет приурочений до виходу 5 сезону серіалу. 1 серія з'явиться на Netflix 30 травня.

Піт Соуза залишив Білий дім після залишення поста Бараком Обамою у 2016 році. В листопаді 2017 року вийде його книжка "Обама: Інтимний портрет".

Фотограф президента України показав кращі фото 2015 року. Серед знімків є фото зі студентами та зустріч з Папою римським.