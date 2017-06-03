Фінальний сезон "Гри престолів" може вийти тільки у 2019 році

Сезон буде складатися з шести епізодів.
Розповідаючи про плани телеканалу про створення спін-оффів серіалу, Бойс розповів про те, що на момент виходу фінального сезону "Гри престолів" Девід Беніофф та Ден Вайс будуть знайомі з Джорджем Мартіном вже 12 років. Після чого журналіст запитав у Бойса, чи означає це, що фінал "Гри престолів" може вийти на екрани 2018 або 2019 року?
"Так, вони повинні написати сценарії епізодів і визначити графік виходу на екрани. Ми будемо знати точно після того, як вони напишуть основну частину сценарію", - розповів Бойс.
Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.DT.UA