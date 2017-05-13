Фінал "Євробачення 2017": онлайн-трансляція

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Трансляція розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Сьогодні стане відоме ім'я переможця "Євробачення" Andres Putting / eurovision.tv

13 травня в Києві відбудеться фінал "Євробачення 2017" , за підсумками якого буде визначено переможеця і країнц-господиню конкурсу в наступному році.

Переможець визначиться за допомогою голосування глядачів і національних журі країн-учасниць конкурсу в співвідношенні 50/50. Глядацьке голосування проводиться за допомогою SMS і телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.

Українські телеглядачі не зможуть голосувати за представника України – гурт O. Torvald, який виступить в фіналі.

Представники 26 країн виступатимуть у такому порядку: 1. Ізраїль 2. Польща 3. Білорусь 4. Австрія 5. Вірменія 6. Нідерланди 7. Молдова 8. Угорщина 9. Італія 10. Данія 11. Португалія 12. Азербайджан 13. Хорватія 14. Австралія 15. Греція 16. Іспанія 17. Норвегія 18. Велика Британія 19. Кіпр 20. Румунія 21. Німеччина 22. Україна 23. Бельгія 24. Швеція 25. Болгарія 26. Франція.

Початок фіналу конкурсу заплановано на 22:00.

DT.UA проведе текстову трансляцію фіналу конкурсу.