Фінал "Євробачення 2017": хто голосував за Україну

Представники України зайняли 24 місце в фіналі.
Результати фіналу визначалися глядацьким голосуванням і голосуванням національних журі країн-учасниць конкурсу 50/50.
За Україну проголосували національні журі:
Азербайджану – 7 балів
Ізраїлю – 4 бали
Болгарії – 1 бал
За результатами загального голосування глядачів наша країна отримала 24 бали.
Таким чином, в сумі гурт О. Torvald отримав 36 балів і посів 24 місце у фіналі конкурсу.
Нагадаємо, переможцем "Євробачення 2017" став представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.DT.UA