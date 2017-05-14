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Фінал "Євробачення 2017": хто голосував за Україну

14 травня в 04:30

Представники України зайняли 24 місце в фіналі.

O.Torvald
O. Torvald зайняли 24 місце у фіналі
Karabas Live
У Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017", Україну на якому представляв гурт O.Torvald з піснею Time.

Результати фіналу визначалися глядацьким голосуванням і голосуванням національних журі країн-учасниць конкурсу 50/50.

За Україну проголосували національні журі:

Азербайджану – 7 балів

Ізраїлю – 4 бали

Болгарії – 1 бал

За результатами загального голосування глядачів наша країна отримала 24 бали.

Таким чином, в сумі гурт О. Torvald отримав 36 балів і посів 24 місце у фіналі конкурсу.

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Нагадаємо, переможцем "Євробачення 2017" став представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна конкурс Євробачення
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