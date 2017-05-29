Фанати Гаррі Поттера опублікували трейлер фільму про молодого Волан-де-Морта

Фільм розповість про Тома Реддла після випуску з Хогвартса.

Спадкоємиця Ґрифіндора намагатиметься зупинити Тома Реддла

Незалежна студія Triangle на своєму каналі на YouTube опублікувала трейлер фільму "Волан-де-Морт: Коріння спадкоємця", який розповість про долю Тома Реддла після випуску з Хогвартса.

За сюжетом фільму, спадкоємиця Годрика Ґрифіндора Гриша МакЛаген розслідує вбивство багатої чарівниці, яку вбив Том Реддл для того, щоб викрасти чашу Пенелопи Пуффендуй.

Творці картини заявляють про те, що хочуть розповісти історію перетворення Тома Реддла на Волан-де-Морта, а гроші на виробництво картини вони збирають через Kickstarter. Студія Triangle зазначає, що у неї є дозвіл від Warner Bros., яка володіє правами на Гаррі Поттера.

31 липня була випущена книга "Гаррі Поттер і прокляте дитя", яка стала восьмою частиною історії про хлопчика-чарівника. Дія в ній відбувається через 19 років після подій, описаних в сьомій книзі про Гаррі Поттера. Поттер, "працівник Міністерства магії, чоловік, батько трьох дітей шкільного віку", стикається з минулим, "яке відмовляється залишатися там, де йому місце".

Про вихід вистави про Гаррі Поттера Роулінг повідомила влітку 2015 року. Тоді відповідаючи на питання про те, чому вона працює над створенням театральної п'єси, а не над ще однією історією про Гаррі Поттера, Роулінг зазначила, що після перегляду вистави глядачам стане зрозуміло, що ця історія може бути поставлена виключно на театральних підмостках.