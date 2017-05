Аріана Гранде прокоментувала вибух на своєму концерті в Манчестері

Американська співачка Аріана Гранде написала, що "зломлена" і шкодує у зв'язку з вибухом, який стався під час її концерту в Манчестері

"Я зломлена. Від усієї душі шкодую. У мене немає слів", - написала Гранде в Twitter після трагедії.

У ЗМІ з'явилася інформація, що співачка планує припинити турне через події в Манчестері. За даними порталу TMZ, дівчина скасувала виступ у Лондоні, який повинен був відбутися у четвер, а також вирішила відкласти свої концерти в Європі — Бельгії, Польщі, Німеччини та Швейцарії.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.