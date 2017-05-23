Аріана Гранде прокоментувала вибух на своєму концерті в Манчестері

Сама співачка не постраждала.

Співачка Аріана Гранде заявила, що "розбита і шкодує" з-за вибуху на концерті в Манчестері

"Я зломлена. Від усієї душі шкодую. У мене немає слів", - написала Гранде в Twitter після трагедії.

У ЗМІ з'явилася інформація, що співачка планує припинити турне через події в Манчестері. За даними порталу TMZ, дівчина скасувала виступ у Лондоні, який повинен був відбутися у четвер, а також вирішила відкласти свої концерти в Європі — Бельгії, Польщі, Німеччини та Швейцарії.

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from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 травня 2017 р.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. На поточний момент повідомляється про 22 загиблих, понад 59 поранених. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.